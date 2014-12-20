В Одесі запалили головну ялинку міста

Як передає кореспондент УНІАН, ялинку відкрив і дав старт новорічним та різдвяним заходам міський голова Геннадій Труханов. Він привітав присутніх з Днем Святого Миколая, наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим.

«Сьогодні такий день, що якщо хтось з нас чогось дуже захоче і попросить, то Святий Миколай обов`язково допоможе втілитися мрії в реальність. Головне - вірити в диво, і воно обов`язково відбудеться», - сказав Труханов.

На площі відбулася театралізована вистава про Святого Миколая, в якій взяли участь вихованці Дитячої театральної школи та ансамблю «Anima». Розважальна програма продовжилась святковим хороводом навколо головної новорічної ялинки міста, подарунками та дитячою дискотекою.

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Висота ялинки з верхівкою становить 20 метрів, ширина - 9 метрів. Зібрана вона з металевого каркасу та штучної хвої, виготовленої з італійської сировини.

Ялинка увінчана синьо-жовтої багатокінечною зіркою і прикрашена білими сніжинками та світлодіодними іграшками у формі куль. Головна прикраса складається з гірлянд і дюролайту (прозорий шнур з розташованими усередині світлодіодами), загальна протяжність яких становить близько 4-х кілометрів. 100 тис. світлодіодів горять трьома основними кольорами: зеленим, синім і золотистим (тепло-білим).