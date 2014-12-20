Під санкції США потрапила прокурор-"няша" Поклонська

03:52, 20 грудня 2014
Політика
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Під нові санкції США, які Барак Обама ввів проти окупованого Криму, потрапила прокурор-"няша" Наталія Поклонська.

REUTERS

Ряд відомих діячів з Росії, Донбасу та з Криму опинилися новому санкційному списку США, оприлюднених у п'ятницю, повідомляє РИА Новости.

Крім Поклонської у список потрапили: російський підприємець Костянтин Малофєєв, лідери самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" Олег Царьов, Ігор Плотницикий та Олександр Захарченко, терористи Олексій Мозговий та Ігор Безлер (Бєс), а також російський байкер Олександр Залдостанов ("Хірург").

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Їм заборонено в'їзд до США, американська влада також постарається заблокувати будь-які активи цих людей, які опиняться в межах їх досяжності, і заборонять громадянам США вести з ними будь-які справи.

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