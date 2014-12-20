Порошенко попросив Гройсмана позачергово розглянути скасування позаблокового статусу

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив, відкриваючи засідання Ради національної безпеки і оборони.

"Я вніс до Верховної Ради проект закону, який скасовує позаблоковий статус України", - нагадав Порошенко.

Він звернувся до голови парламенту Володимира Гройсмана з проханням розглянути цей законопроект позачергово. "Я не маю жодного сумніву в позитивному рішенні по цьому питанню", - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості".

Читайте такожПорошенко обіцяє не економити на обороні: ми не маємо праваГлава держави визначив цей законопроект як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою.

Метою проекту закону є створення додаткового механізму забезпечення суверенітету, захисту територіальної цілісності та незалежності України.

"Позаблоковий статус України, який був закріплений у Законі України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", виявився неефективним у контексті убезпечення держави від зовнішньої агресії та тиску. Тривале перебування України у "сірій" буферній зоні між потужними системами колективної оборони є додатковим викликом для України", – наголошується у пояснювальній записці до проекту закону.

Подання здійснено відповідно до статті 93 Конституції України.

Довідка УНІАН. Верховна Рада ухвалила Закон «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 року, яким було закріплено принцип позаблоковості, що означає неучасть України у будь-яких військово-політичних союзах, зокрема відмову від інтеграції до НАТО.