В Москві пройшов мітинг проти закриття каналу ТВ2, який висвітлює події в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, близько 200 чоловік вийшли на акцію в центрі російської столиці.

Як зазначив журналіст Андрій Филимонов, який до переїзду до Москви десять років працював на ТВ2, цей телеканал "постійно робив щось погане владі, розповідаючи ту інформацію, яку влада не хоче озвучувати».

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«Останньою краплею цього року стали сюжети про події в Україні. У січні співробітники ТВ2 знімали сюжет на київському Майдані і в Харкові, а в лютому я їздив відразу після того, як прогнали Януковича і брав інтерв'ю на Майдані - у нас не було мети подати інформацію під тим чи іншим кутом зору... Потім змонтував ці інтерв'ю без закадрового тексту, і ТВ2 це показало на початку березня. З цієї миті пішов особливо сильний накат, що це п'ята колона, що ТВ2 проплачено Держдепом, Моссадом або кимось ще - тобто набір брехні, який про ТВ2 говорили завжди», - сказав Филимонов.

За його словами, влада мріяла закрити телекомпанію останні 15 років, після приходу до влади Володимира Путіна.

Журналіст підкреслив, що до подій в Україні такі "номери не проходили, а зараз ситуація стала критичною".

"Висвітлення подій в Україні стало останньою краплею, тому що у ТВ2 завжди було більше амбіцій, ніж у якого-небудь іншого телеканалу, - у нас по скайпу було дуже багато експертів з Москви. Ми завжди прагнули дати картинку про міське життя в контексті того, що відбувається з країною", - сказав Филимонов.

У свою чергу, лідер партії "Яблоко" Сергій Мітрохин підкреслив, що влада Росії проводить "каральну операцію" проти нечисленних незалежних ЗМІ в РФ, яка почалася з розгрому НТВ у 2001 році.

"У нас каральна операція йде проти журналістів, вона не обмежується журналістами, а перекинулася і на громадянське суспільство, і на політичну опозицію, і некомерційні організації, яких шельмують як іноземних агентів", - сказав Мітрохин.

За його словами, якщо продовжувати терпіти, "каральна операція" дійде до кожного, оскільки в Росії "карають за правду і незалежність".

"Каратель - геть з Кремля, ви нам набридли, тому що ви починаєте карати свободу, творчість, а це означає, що ви караєте наш народ", - підкреслив Мітрохин.

Учасники акції скандували: "Геть кремлівських карателів!", "Свободу ТВ2!", "Руки геть від регіональної преси".

Багато хто тримав у руках логотипи телекомпанії ТВ2, а також плакати "Федеральне телебачення вбиває", "ТВ2 - так! Зомбо-ящик ні" та інші на підтримку томського телеканалу.

«Над томською телекомпанією нависнула загроза закриття, з початку 2015 року вона може припинити своє існування. У зв'язку з цим московські журналісти вирішили підтримати колег. Російська телевізійна і радіомовна мережа (РТРС) в односторонньому порядку розриває з томською телекомпанією ТВ-2 договір на мовлення. Керівництву каналу було надіслано повідомлення про припинення розповсюдження сигналу каналу з 1 січня 2015 року», - повідомили організатори.

*** ТВ-2 — одна із найстаріших у Росії незалежних телекомпаній — заснована в травні 1991 року. Її діяльність відзначено 23 нагородами ТЕФІ і ТЕФІ-регіон.

Організаторами акції виступили російська партія «Яблоко», Фонд захисту гласності і Спілка журналістів Москви.