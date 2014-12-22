В Білорусі транслюватимуть "Перший національний"

Як повідомив у своєму Фейсбук депутат Мустафа Найєм, відповідну домовленість між президентами Українита Білорусі підтвердили керівник «Першого національного» Зураб Аласанія та глава Мінінформполітики Юрій Стець, передає Радіо Свобода.

«Повноцінна трансляція має бути налагоджена до кінця січня 2015 року», − йдеться у повідомленні.

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Раніше на зустрічі президентів України та Білорусі Петра Порошенка та Олександра Лукашенка було досягнуто домовленості про те, що у Білорусі для об'єктивного висвітлення подій в Україні транслюватиметься один з українських телеканалів. Про який саме телеканал йшлося, не уточнювалося.