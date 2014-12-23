БПП і "Самопоміч" розкритикували проект бюджету-2015

Про це сьогодні було заявлено на засіданні Верховної Ради, передає Еспресо.TV.

Зокрема, лідер БПП Юрій Луценко заявив, що в документі не були відображені пункти, про які раніше було домовлено з урядом.

"Зокрема, далі зберігається непідготовлена ідея про введення нульового декларування з внесенням всіх нажитих статків на банківські рахунки. Це непідготовлена ідея, яка раніше була знята урядом, але знову з`явилася у розданих матеріалах", - сказав Луценко.

Крім того, Луценко обурився тим, що документ передбачає "неприпустиме ноу-хау" про те, що Кабмін не має обмежень у зовнішніх запозиченнях, а також "аморальне рішення про відмову індексування мінімальних пенсій".

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У зв’язку з цим лідер БПП запропонував протягом сьогоднішнього дня доопрацювати проект бюджету, а потім виносити його на розгляд Ради. Цю позицію підтримала також фракція "Самопоміч".

"Ми сьогодні не голосуємо ні за один закон, ні за бюджет. Попередній аналіз свідчить, що Кабмін не почув наших спільних домовленостей. Ми пропонуємо, щоб сьогодні документи Податкового кодексу потрапили у фракції і комітети, що розглядалися, ми визначимо, коли ми їх розглянемо у сесійній залі, і після цього ми визначимо, коли ми будемо розглядати бюджет, це буде в суботу, або в неділю, не має принципового значення", - сказав голова фракції Олег Березюк.