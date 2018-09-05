Луценко заявляє, що журналістка "Схем" відмовилась надавати інформацію слідству

Генпрокурор додав, що правоохоронцям потрібні лише дані про локалізацію мобільного телефона журналістки.

Генеральній прокуратурі України необхідний доступ до телефону головного редактора програми розслідувань «Схеми» (проект Радіо Свобода) Наталії Седлецької через те, що вона відмовилась надавати слідству дані про час зустрічі з керівництвом Національного антикорупційного бюро України.

Про це генеральний прокурор України Юрій Луценко написав у коментарі під постом члена наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України Євгена Глібовицького у Facebook.

«Журналіст є свідком у справі про розголошення таємниці слідства. Фоноскопічна експертиза встановила приналежність голосу керівнику НАБУ. Але слідство зобов‘язане встановити час події», - повідомив генпрокурор.

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За його словами, через те, що журналістка нібито відмовилася надавати інформацію про час зустрічі з керівництвом НАБУ, у Генпрокуратури не було іншого варіанту, як отримати ці дані за рішенням суду.

«Журналіст відмовилася давати інформацію про час зустрічі з керівництвом НАБУ. Відтак, у нас немає іншого варіанту, як отримати за рішенням суду інформацію про локалізацію мобільного телефона журналіста за час, коли почалося прослуховування і розголошення даних потерпілої», - пояснив Луценко.

Він додав, що жодної інформації про контент розмов Седлецької слідство не потребує.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня деякі ЗМІ написали, що Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі України отримати доступ до телефонних даних Седлецької за період з 19 липня 2016 року до 16 листопада 2017 року включно. Доступ було надано у зв'язку з розслідуванням справи про ймовірне розголошення державної таємниці - даних досудового слідства - директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником.

Видання Радіо Свобода висловило обурення з приводу того, що ГПУ через суд отримала доступ до SMS, MMS, вхідних/вихідних з'єднань та геолокації телефону Седлецької. Transparency International Україна назвала рішення суду заангажованим і невмотивованим. У ГПУ заявили, що телефонні розмови Седлецької слухати не будуть.

За словами Седлецької, 4 вересня Луценко запросив її на конфіденційну розмову через свого прес-секретаря Ларису Сарган. Натомість журналістка заявила про неможливість закритої зустрічі і запропонувала Луценко дати відкритий коментар у прямому ефірі Радіо Свобода. Сьогодні, 5 вересня, Седлецька написала у Facebook, що Луценко не захотів публічно відповідати на запитання стосовно доступу слідчих до її телефону.

У грудні 2017 року Седлецьку викликали на кількагодинний допит до Генпрокуратури у справі проти керівника НАБУ. На допиті вона послалась на пряму норму Кримінального процесуального кодексу, згідно із якою журналістів не можуть допитувати як свідків про відомості, які містять конфіденційну інформацію професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або джерела інформації.