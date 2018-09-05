В «Радіо Свобода» заявили про відмову Луценка публічно обговорювати доступ ГПУ до телефону журналіста

Генпрокурора більше влаштовує кулуарний формат переговорів, "без камер та диктофонів", зазначила Наталія Седлецька.

Генпрокурор України Юрій Луценко відмовився від прямого ефіру «Радіо Свобода» і не захотів публічно відповідати на питання стосовно доступу слідчих ГПУ до телефону журналістки проекту «Схеми» Наталії Седлецької.

Читайте такожСкандальний законопроект щодо блокування сайтів відправлять на доопрацювання

Про це сама Седлецька повідомила у Facebook. За її словами, «генпрокурора більше влаштовує закритий кулуарний формат "без камер та диктофонів", який журналістці напередодні запропонувала прес-секретар Луценка Лариса Сарган.

«Це - не особисте питання Наталки Седлецької, тому ніяких закритих зустрічей бути не повинно. Це - питання того, які методи використовує слідство у резонансній справі, про те, яка доказова база зібрана у цій справі. І про те, які методи силовики застосовують проти незалежних журналістів», - наголошує журналістка.

За словами Седлецької, в даній справі є суспільний інтерес, і той факт, що генпрокурор хоче обговорювати її у своєму кабінеті за зачиненими дверима, а не в прямому ефірі, викликає занепокоєння та підозри.

Пропозиція видання щодо прямого ефіру залишається відкритою. Журналістка зазначає, що суспільство має почути від голови ГПУ відповіді на низку питань:

«1. За версією слідства, на ймовірній зустрічі з директором НАБУ Артемом Ситником, обставини якої розслідують слідчі ГПУ, перебувала група журналістів. Чому слідчий взяв доступ до даних з телефону за 17 місяців лише журналістки-розслідувачки Наталки Седлецької?

2. Чим Генпрокурор України можете виправдати настільки надмірне втручання в життя та роботу журналіста - доступ до конфіденційних даних аж протягом 17 місяців?

3. Чи слідчий вже отримав доступ до всіх даних, про які попросив суд - смс, маршрути, вхідні та вихідні дзвінки за півтора роки моєї роботи?

4. Чи означає такий період те, що за цей час щодо мене проводилися інші - негласні - слідчі дії, наприклад, прослуховування, і ухвала просто легітимізує незаконно зібрані дані?

5. Скільки ще журналістів було допитано у справі? 2? 5? 10?

6. Чи по всіх журналістах, що свідчили у справі, слідчий взяв доступ до СМС, з’єднань мобільного та місцеперебування телефонів?

7. Які саме докази слідчий хоче знайти в СМС? Яку інформацію стосовно цієї конкретної справи слідству дадуть дані про пересування, маршрути журналіста протягом цілих півтора роки, якщо ймовірний факт правопорушення, за фабулою слідства відбувся під час однієї конкретної розмови з групою журналістів?

8. Чи встановили слідчі хто робив аудіозапис ймовірної зустрічі і чи долучено це аудіо до справи?

9. Чи не мав слідчий спочатку встановити дату зустрічі, підтвердити взагалі факт того, що вона мала місце, довести автентичність запису, перед тим як вчиняти таку надмірну дію, як доступ до приватних телефонів журналістів-розслідувачів?

10. Чи вже призначене внутрішнє розслідування, чи відсторонено слідчого, який в даному випадку явно зловживає своїми процесуальними правами?».

Раніше Генпрокурор Юрій Луценко запросив журналістку проекту «Схеми» Наталію Седлецьку на закриту зустріч без камер, аби пояснити їй необхідність зняття силовиками інформації з її телефону.

«Радіо Свобода», в свою чергу, запросило Луценка дати відкритий коментар щодо справи у прямому ефірі, замість проведення зустрічі у кулуарному форматі.

Напередодні видання "Радіо Свобода" висловило обурення ухвалою суду, який дав Генеральній прокуратурі доступ до інформації з телефону журналістки та головного редактора програми розслідувань "Схеми" Наталії Седлецької протягом 17 місяців.

Видання зазначає, що 27 серпня Печерський районний суд Києва на вимогу Генеральної прокуратури дав їй дозвіл отримати від провайдера інформацію з телефону керівника програми журналістських розслідувань «Схеми». В ухвалі йдеться про надання доступу слідства до дзвінків та смс-повідомлень журналістки з липня 2016-го по листопад 2017 року та до даних про місце розташування її телефону протягом цих 17 місяців.

Як наголошує "Радіо Свобода", за цей час редакція «Схем» здійснила та оприлюднила низку розслідувань про українських високопосадовців, включно з діяльністю генерального прокурора України.

Седлецька разом з низкою інших журналістів проходить свідком у справі про можливе розголошення державної таємниці і даних досудового розслідування директором Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артемом Ситником.