Мітинг профспілок біля Кабміну розійшовся

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на площі Конституції біля парламенту залишаються близько 1 тис. мітингувальників. Це в основному кредитори та позичальники банків. Їхня основна вимога - прийняти закон, який би дозволяв валютним позичальникам сплачувати свої кредити за курсом значно нижчим, ніж сьогоднішній.

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Як повідомляв УНІАН, представники ФПУ та галузевих профспілок сьогодні на акціях біля ВР та Будинку уряду вимагали від влади відмовитись від урізання витрат на соціальну сферу, охорону здоров’я та освіту.