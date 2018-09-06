Екс-заступник глави АП прокоментував існування таємних сторінок Порошенка в Facebook

Екс-чиновник АП розповів, що президент "глибоко працює з технологіями" і розбирається в них.

Колишній заступник голови Адміністрації президента Петра Порошенка Дмитро Шимків розповів, що співробітники відомства і сам глава держави активно моніторять соціальну мережу на відгуки щодо різноманітних законів та іншу інформацію.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

На питання, чи користується президент неофіційним акаунтом, екс-посадовець відповів, що не знає про це, але додав, що Порошенко активний читач Facebook.

"Він активний читач. Але я не знаю, чи є в нього якісь неофіційні акаунти. Коли він пише у Facebook особисто, то його пости маркуються "ПП". Якщо ви бачите на офіційній сторінці "ПП", це значить, що це Порошенко особисто писав", - розповів Шимків.

Також він додав, що звичайно є інформаційна безпека та окрема група, прес-служба, яка готує та опрацьовує інформацію.

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"У президента графік реально дуже щільний. Він, як правило, дивиться Facebook в переїздах між подіями, але він відслідковує, дуже уважно", - сказав колишній співробітник АП.

За його словами, Порошенко також користується різноманітними месенджерами.

На питання, хто з ним переписується, він відповів: "Різні люди".

Шимків додав, що президент "глибоко працює з технологіями" і розбирається в них.

Коментуючи чутки про те, що в АП існує переговорна кімната, де вмикають супершуми і яку не можна прослуховувати, Шимків відповів, що не бачив такої кімнати, але технологічно її можна було створити.

Він додав, що в АП існує ситуаційна кімната, де проходять важливі наради, має належний рівень захисту для цілком таємної розмови.

"Є певне обладнання, яке вмикається і кімната перетворюється в закритий бункер. Але це нормальні вимоги", - сказав Шимків.

Він додав, якщо там вмикається певний рівень обладнання, то неможливо зняти звук і її не може прослуховувати ні Служба безпеки ні детективи Національного антикорупційного бюро.

Як повідомляв УНІАН, раніше журналіст Олександр Дубинський заявив, що президент України Петро Порошенко протягом більш ніж чотирьох років користувався соцмережею Facebook через особистий, «секретний» аккаунт Peter Lions.