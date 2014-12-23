Розробка програми інтеграції України до НАТО триває – Клімкін

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав під час спільної прес-конференції з першим віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Сербії Івіцею Дачичем.

Міністр нагадав, що сьогодні Україна позбавилася встановленого раніше позаблокового статусу.

"Зараз ми маємо всі механізми і форми забезпечення нашої національної безпеки... Для того щоб пройти шлях у напрямку євроатлантичної інтеграції, нам потрібно здійснити реформи. Значна частина, і, я б сказав, переважна більшість з яких також відповідають тому, що ми маємо зробити по імплементації Угоди про асоціацію поміж Україною та ЄС", - сказав Клімкін.

"Ми на сьогодні працюємо з союзниками і секретаріатом НАТО по відпрацюванню нової річної національної програми, де будуть повністю всеохоплююче представлені ці реформи", - наголосив Клімкін.

Міністр додав, що будуть погоджені логіка і часові терміни для впровадження цього плану, і Україна послідовно його спроваджуватиме.

Читайте такожСкасування позаблокового статусу є "вибором на користь свободи і безпеки" – Клімкін"І досягнення всіх - я підкреслюю - всіх стандартів, які необхідні для реформи не тільки безпекового та оборонного сектору, що має безумовний пріоритет, але всіх стандартів, яких має досягти демократична країна для досягнення євроатлантичної інтеграції, буде нашим ключовим пріоритетом", - сказав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 грудня, Верховна Рада ухвалила закон про відмову від позаблокового статусу України.