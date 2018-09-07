"Самопоміч" виключила з партії чотирьох депутатів Київради

Причиною стало "нанесення значного збитку репутації політичної сили".

Виконавчий комітет політичної партії "Самопоміч" вирішив виключити депутатів Київської міської ради Сергія Гусовського, який очолював фракцію партії, а також Олексія Руденка, Сергія Харчука та Вадима Васильчука з членів партії. Причиною стало "нанесення значного збитку репутації політичної сили". Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії.

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"Ці депутати підтримали рішення Київської міської ради про виділення родичам їх колеги Романа Марченка земельних ділянок в місті Києві, які попередньо були незаконно ним захоплені. Загальна площа всіх захоплених ділянок складає понад 1,4 га", - йдеться в повідомленні.

У "Самопомочі" відзначили, що незважаючи на численні зауваження з боку суспільства та політради партії, депутат Марченко використовував свій мандат для "реалізації ймовірно корупційних схем з земельними ділянками в Києві".

В керівництві "Самопомочі" відзначають, що всі виявлені документи щодо ймовірних корупційних схем депутата Марченка передадуть в НАЗК, НАБУ і інші органи правопорядку.