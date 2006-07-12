Симоненко вилетів до Москви

О 13:30 лідер фракції комуністів Петро Симоненко вилетів з VIP-залу Борисполя до Москви.

Джерела кажуть, що за певною інформацією, Симоненко їде зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Прес-служба КПУ повідомила, що у середу лідер комуністів "відбув з одноденною робочою поїздкою до Російської Федерації".

"Передбачається, що у Москві Петро Симоненко проведе зустрічі з керівництвом Росії щодо можливого візиту української парламентської делегації і переговорів з російськими колегами", - зазначається у повідомленні.

Переговори плануються з "метою врегулювання проблем, поглиблення взаємодії країн в сфері енергетичної безпеки та мінімізації для українських споживачів ризиків, пов`язаних із підвищенням світових цін на енергоносії, зокрема на газ".

Українська правда