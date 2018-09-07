Денісова запропонувала Москальковій відвідати Вишинського в обмін на її візит до політв’язня Балуха

Відвідування має відбутися на паритетній основі.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова запропонувала російському омбудсмену Тетяні Москальковій одночасно відвідати арештованого в Україні керівника «РИА «Новости Україна» Кирила Вишинського та незаконно засудженого в Криму українського активіста Володимира Балуха.

Про це український омбудсмен повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Маю тривожну інформацію, щодо погіршення здоров’я Володимира Балуха. Він продовжує стрімко худнути. У нього сильний біль в печінці та запалення вуха", - заявила Денісова.

У цьому зв'язку омбудсмен зазначила, що не може більше чекати відповідей від російської колеги на відправлені листи і тому "звернулася до неї з пропозицією".

"Оскільки й адвокат Кирила Вишинського подав клопотання щодо медичного обстеження його підзахисного, який перебуває в Херсонському слідчому ізоляторі, тож запропонувала Тетяні Москальковій відвідати Кирила Вишинського одночасно з моїм візитом до Володимира Балуха. Але тільки на паритетній основі", - заявила Денісова.

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"Крім того, наголосила, щоб разом з нами були медики, які б змогли оглянути ув’язнених", - зауважила омбудсмен.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня СБУ провела слідчі дії в офісі "РИА Новости Україна" в Києві. Було затримано його директора Вишинського, якому оголошено про підозру у вчиненні державної зради.

Встановлено, що Вишинський навесні 2014 року в Криму випускав антиукраїнські матеріали і отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль «За повернення Криму». Після повернення з Криму в 2014 році Вишинський за участю ще кількох журналістів розгорнув активну діяльність з підтримки терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

За даними СБУ, Вишинський виготовляв матеріали, які дискредитують Збройні сили України, і щомісяця отримував за це з Росії 53 тис. євро. Пізніше в СБУ уточнили, що це лише доведена сума. Згідно з оперативними даними СБУ, фінансування сягало понад 100 тис. євро щомісяця. Йому інкримінують скоєння кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.111 (державна зрада) і ч.1 ст.263 (незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів) Кримінального кодексу України.

17 травня Херсонський міський суд обрав Вишинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ФСБ РФ затримала Балуха 8 грудня 2016 року, стверджуючи, що нібито на горищі його будинку знайдено 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - у дворі його будинку був вивішений прапор України. Підконтрольний Росії «суд» у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн). Другу справу щодо активіста було порушено після заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджував, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і адвокати заявили, що це Ткаченко напав на Балуха.

Балух 19 березня 2018 року оголосив голодування на знак протесту проти винесеного йому вироку у справі про зберігання боєприпасів. 13 липня стало відомо, що підконтрольний Кремлю так званий «Залізничний районний суд Сімферополя» відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні.