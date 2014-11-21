У коаліційній угоді передбачено ліквідацію ДАІ та деяких спецпідрозділів

У документі, який сьогодні парафували 5 політичних сил, що пройшли до парламенту восьмого скликання, передбачено створення Національної поліції (ЦОВВ у системі МВС, що реалізує політику у сфері протидії злочинності та забезпечення громадського порядку) з такою структурою: поліція громадської безпеки (єдина патрульна служба та служба дільничних інспекторів), кримінальна поліція (оперативно-слідчі органи), підрозділи поліції спеціального призначення (уніфіковані підрозділи швидкого реагування, вичерпний перелік функцій яких встановлено законом), судова поліція.

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Крім того, угодою передбачено ліквідацію підрозділів транспортної міліції з передачею їх функцій територіальним органам Національної поліції; ліквідацію спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю з покладенням їх функцій на підрозділи ДБР; ліквідацію ветеринарної міліції, що дублює функції ветеринарних та фітосанітарних служб; ліквідацію ДАІ та передачу функцій із забезпечення безпеки дорожнього руху до єдиної патрульної служби; перегляд статусу міліції у справах дітей відповідно до вимог міжнародного права та демократичних стандартів; ліквідація Державної служби охорони МВС.