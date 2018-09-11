СБУ затримала екс-заступника голови окупаційної "адміністрації" Севастополя

Затриманий Олег Кизименко сприяв створенню окупаційних органів влади та підривній діяльності проти України.

Правоохоронці затримали Олега Кизименка, який після окупації Криму оголосив себе заступником голови Севастопольської міськдержадміністрації.

Про це генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив у Facebook.

"Кримські управління СБУ та прокуратури на підставі судового рішення затримали громадянина Кизименка, який після окупації оголосив себе "заместителем председателя Севастопольской городской государственной администрации". Слідство вважає, що на цій посаді він сприяв створенню окупаційних органів влади, передавав окупантам службову документацію, а також сприяв РФ підривній діяльності проти України", - написав Луценко.

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Cвоєю чергою прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook повідомила, що Кизименко брав безпосередню участь у створенні окупаційних органів влади на території Севастополя, підготовці і проведенні т.зв. "загальнокримського референдуму", передав представникам країни-окупанта службову та конфіденційну документацію, організовував політичні акції, спрямовані на утвердження окупаційного режиму (парад військ РФ в Севастополі), а також інші дії зі сприяння РФ у проведенні підривної діяльності проти України.

Наразі тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, Луценко розповів, коли буде розкрито ім'я замовника вбивства журналіста Бабченко. За словами Луценка замовник в даний час знаходиться на території Росії.