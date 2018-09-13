Омелян дав брифінг щодо обвинувачень НАБУ (відео)

Міністра інфраструктури Володимир Омелян прокоментував підозри НАБУ в незаконному збагаченні у період перебування на державній службі.

Нагадаємо, Cолом’янський суд Києва завтра, 14 вересня, обиратиме запобіжний захід до міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили Омеляну підозру сьогодні, 13 вересня. За даними НАБУ, Омелян з 2000 року до нинішнього часу перебуває на державній службі і в період з 1 січня 2000 року до 26 квітня 2018 року одержав 2,17 млн грн офіційного доходу, тоді як витрати його становили лише в період з 2008 року до 26 квітня 2015 року щонайменше 3,45 млн грн. Зазначається, що у 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України, чиновник придбав у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами і вартість яких значно перевищує його законні доходи. Омелян на своїй сторінці в Facebook написав, що співробітники Національного антикорупційного бюро вручили йому підозру про «незаконне збагачення» десять років тому, «користування або придбання» машини для брата і недекларування проживання в будинку упродовж двох тижнів у 2016 році».