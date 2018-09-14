У Мінекономрозвитку підтвердили: Україна скасує перехід на літній час слідом за ЄС

Чиновники зауважили, що економічне обґрунтування щорічного переходу на літній час відсутнє.

Україна готова скасувати перехід на літній/зимовий час слідом за Європейським союзом.

Про це ТСН.ua повідомили у прес-службі Мінекономрозвитку.

"Україною взято курс на євроінтеграцію, яким передбачається імплементація європейського законодавства. Чинний на території України порядок обчислення часу є оптимальним, узгодженим з міжнародною практикою обчислення часу, сприяє адаптації всього спектру міжнародних економічних, культурних та інших стосунків, відповідає її географічному положенню", - зауважили чиновники.

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Враховуючи викладене, зазначили у міністерстві, у разі ухвалення ЄС рішення про скасування переходу на літній час, Мінекономрозвитку звернеться до Кабінету міністрів України щодо можливості внесення відповідних змін до Порядку обчислення часу на території України, визначеного постановою Кабміну № 509 від 13 травня 1996 року.

"Економічне обґрунтування щорічного переходу на літній час та інформація про зменшення споживання електроенергії під час переходу на літній час у Мінекономрозвитку відсутні", - додали також у прес-службі Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН раніше, 14 вересня єврокомісар Віолета Булк заявила, що Євросоюз відмовиться від практики переходу на літній і зимовий час вже з жовтня 2019 року.