Янукович може виступити в суді щодо держзради з останнім словом - адвокат

Адвокат екс-президента розповів, чому він так довго читає свою промову в рамках судових дебатів.

Адвокат обвинуваченого у вчиненні державної зради екс-президента Віктора Януковича за договором Олександр Байдик заявляє, що готується виступ Януковича в судовому засіданні з останнім словом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Байдик заявив журналістам у перерві судового засідання.

Він заявив, що сьогодні ще не завершить виголошувати свою промову і планує продовжити зачитувати її завтра.

Адвокат пояснив це тим, що він хоче нагадати суду всі обставини справи, яка вивчалася судом за майже півтора року засідань.

“Сьогодні дочитаю, буду вночі готуватися до завтра. Справа в тому, що судове засідання вже триває півтора року. Для того, щоб оновити в пам’яті суддів, що відбувалося на засіданнях, для об’єктивного розгляду справи”, - сказав адвокат.

Також він додав, що збирається звернутися до суду із клопотанням про забезпечення Януковичу можливості виступити з останнім словом: “Так, ми сьогодні про це будемо говорити. Якщо суд дасть таку можливість, то відповідні клопотання будуть подані”.

Крім того, він повідомив, що сторона захисту хоче організувати виступ Януковича в режимі відеоконференції, тому що екс-президент не прибуде особисто в суд “з міркувань безпеки”.

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Разом з тим він заявив, що не знає, коли саме слід очікувати виступу Януковича в суді, оскільки засідання були призначені на сьогодні і на завтра, а про подальші дати йому нічого не відомо.

Нагадаємо, Байдик виголошує промову в рамках судових дебатів вже протягом трьох засідань, цей виступ є найдовшим в історії Оболонського райсуду Києва. Виступ захисника складається з розлогого цитування показань свідків.

Як повідомляв УНІАН, Янукович обвинувачується у державній зраді, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни кордонів території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року Колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.

16 серпня 2018 року на судових дебатах прокурори попросили призначити Януковичу покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

13 вересня на судових дебатах державний адвокат Юрій Рябовол заявив, що слідство не довело провину екс-президента і попросив суд виправдати його.