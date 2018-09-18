Фейгін про чергову "сенсацію" РФ щодо катастрофи МН17: це щось має доводити?

За словами правозахисника, Росія не надала жодного переконливого й об'єктивного доказу, зокрема не порушила питання щодо 53-ї курської зенітно-ракетної бригади, якій, згідно з розслідуванням Bellingcat, належав ЗРК "Бук", що випустив ракету щодо MH17.

Продемонстровані Міністерством оборони Російської Федерації дані про нібито причетність України до знищення малайзійського Boeing-777 рейсу МН17 є черговим пропагандистським трюком, спрямованим на відволікання уваги громадськості.

Таку думку висловив російський правозахисник і громадський діяч Марк Фейгін, передає «Обозреватель».

За його словами, Росія не надала жодного переконливого й об'єктивного доказу, зокрема не порушила питання щодо 53-ї курської зенітно-ракетної бригади, якій, згідно з розслідуванням Bellingcat, належав ЗРК "Бук", що випустив ракету щодо MH17.

"Я нічого суттєвого там не виявив. Бо все звелося до демонстрації якогось аудіозапису, який, на думку організаторів, мав доводити переговори когось із ракетників або з офіцерів ЗСУ. Якась розмова ні про що, з вигуками і матом - це щось має доводити?" - здивувався Фейгін.

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Інформацію про те, що ракета, яка збила МН17, нібито належала Україні і в РФ змогли простежити весь її шлях від 86-го року, адвокат також назвав пропагандою, адже подібні документи занадто легко підробити.

"Але якщо ми виходимо із суто пропагандистських цілей, то це цілком собі сильний аргумент. Клин клином вибити. У пропагандистському ключі це сильний виверт. Так часто роблять, коли з однієї гострої теми увагу переключають на іншу, створюючи певний інформаційний хаос", - пояснив він.

На думку Фейгіна, дії російських спецслужб спрямовані на відволікання уваги. Він запропонував згадати, скільки вже версій висувала Москва щодо збитого лайнера.

"Збитий винищувачем, потім ця історія з диспетчером, потім один варіант, де знаходився український "Бук", потім - інший, аналіз "Алмаз-Антей", який публікувала "Нова газета", щоб затуманити знову всі висновки, які були зроблені офіційним розслідуванням у Голландії, і так далі", - перерахував правозахисник.

На його думку, у Росії знають, що скоро почнуться якісь процесуальні дії з боку голландського суду у справі малайзійського "Боїнга", тому і поспіхом намагаються діяти, "пристрілюючись" швидше в бік Голландії.

"Це сильний аргумент, це сильна мотивація для Москви, щоб почати щось робити", - підсумував Фейгін.