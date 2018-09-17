Засновник Bellingcat спростував заяву РФ про фейковість доказів збиття МН-17

Він довів достовірність фото та відео, представлених JIT.

Засновник дослідницької пошукової мережі Bellingcat Еліот Гіґґінс спростував у своєму Twitter заяви Міноброни РФ про фальсифікацію відеоматеріалів щодо збиття Boeing-777 MH17, представлених міжнародною слідчою групою.

Так, російська сторона назвала відео міжнародної слідчої групи (JIT) фейком зокрема через кадри з білою кабіною вантажівки. Нібито коли вантажівка з "Буком" опиняється в тіні дерев, освітлення верхньої правої частини кабіни залишається незмінним. Про це пише ТСН.

Як пояснює Гіґґінс, верхня частина кабіни не біла, а темна, і лише здається білою, оскільки відсвічує сонце, а саме відео низької якості.

The Russian MoD doesn't seem to realise the Buk convoy seen in this video was captured by a passing satellite #MH17pic.twitter.com/rZFzZgghvF — Eliot Higgins (@EliotHiggins) September 17, 2018

Окрім того, конвой, що перевозив "Бук", потрапив не тільки на відео, але і був сфотографований з супутника. Отже, наполягає розслідувач, відео - не підробка.

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Також Міноборони називає сфальсифікованою ще одну фотографію з доповіді JIT. Вона зроблена так, що "Бук" на ній нібито їде задом наперед. JIT також підготувала на основі цієї фотографії візуалізацію.

Гіґґінс зазначає, що JIT помилилася з анімацією, але наполягає на достовірності знімка. Згідно з положенням камери і сонця видно, що "Бук" рухається в правильному напрямку.

Раніше начальник головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ Микола Паршин заявив, що ракета, якою над Донбасом було збито малайзійський Boeing, нібито була на озброєнні в українській військовій частині.

Окрім цього, російські військові стверджують, що відеоматеріали щодо збиття Boeing-777 MH17 в липні 2014 року, представлені Міжнародною слідчою групою (Joint Investigation Team - JIT), були сфальсифіковані.

Нагадаємо, група JIT переконана в тому, що самохідна вогнева установка, зенітний ракетний комплекс системи "Бук" використаний для запуску ракети, яка збила авіалайнер рейсу MH17, належав 53-й Зенітній ракетній бригаді, підрозділу збройних сил Російської Федерації, дислокованій у Курську.