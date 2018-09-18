Раніше профільний комітет ВР рекомендував парламенту ухвалити за основу і в цілому законопроект про внесення зміни до статті 6 закону “Про Центральну виборчу комісію” (№9090).

Верховна Рада розпочала розгляд законопроекту про збільшення кількості членів ЦВК з 15 до 17 осіб.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя рекомендував парламенту ухвалити за основу і в цілому законопроект про внесення зміни до статті 6 закону “Про Центральну виборчу комісію” (№9090).

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Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам повідомив перший заступник голови комітету, депутат від “Народного фронту” Леонід Ємець.

“Комітет прийняв рішення в порушення Регламенту ВР, яким передбачено 14 днів на подання альтернативних законопроектів, - одразу рекомендувати Верховній Раді для голосування за основу і в цілому”, - сказав депутат.

Він зауважив, що двоє депутатів на засіданні комітету повідомили, що планують вносити поправки до цього законопроекту.

“Згідно з Регламентом, якщо є поправки до законопроекту, він голосуватися в цілому не може, він має голосуватися спочатку за основу. Але комітет проігнорував ці вимоги закону і рекомендував Верховній Раді голосувати відразу в цілому за даний законопроект, без дотримання 14-денного строку для внесення альтернативних”, - зауважив Ємець.

За його словами, таким чином, в майбутньому, якщо хтось звернеться до Конституційного суду, то він матиме “залізобетонні аргументи для того, щоб скасувати цей закон у зв’язку з тим, що він прийнятий в неконституційний спосіб, як це вже було із законом про мову”.

На уточнення щодо того, що законопроект перед голосуванням ще необхідно буде включити до сьогоднішнього порядку денного, Ємець припустив, що законопроект буде включено до порядку денного.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Андрій Парубій зареєстрував у парламенті проект закону «Про внесення зміни до статті 6 закону України «Про Центральну виборчу комісію» (№9090). Законопроектом передбачається збільшити кількість членів ЦВК із 15 до 17. Парубій наголосив, що ухвалення зазначеного законопроекту дасть змогу забезпечити представництво всіх політичних сил у складі ЦВК.

Голова ВР доручив Комітету з питань правової політики і правосуддя невідкладно розглянути цей законопроект, щоб вже сьогодні, 18 вересня, за нього проголосувати.

Довідка УНІАН. Президент Петро Порошенко 5 лютого вніс до парламенту подання про призначення на посади членів ЦВК 14 кандидатур. Однак народні депутати не змогли домовитись про голосування за призначення нових членів ЦВК.

7-річний термін повноважень 13 з 15 членів Центрвиборчкому давно сплинув. Відповідно до пункту 21 ч. 1 ст. 85 Конституції, Верховна Рада за поданням президента призначає та звільняє членів ЦВК. Тож з 14 кандидатур на посади членів ЦВК парламент має обрати 13.

5 липня парламент відмовився розглядати рішення про оновлення складу ЦВК, оскільки ряд фракцій заявили, що їхні кандидатури не враховані або ж більшість кандидатів до ЦВК перебувають під впливом Адміністрації президента.

Своєю чергою перший заступник голови Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Ємець наголосив, що, згідно з рекомендаціями ПАРЄ, у складі Центрвиборчкому мають бути представлені кандидати від усіх парламентських фракцій, й голосування за відповідне подання у запропонованому нині вигляді буде «серйозним ударом по дипломатичних позиціях України». (У поданні президента щодо кандидатів на посади членів ЦВК немає кандидатури від фракції «Опозиційний блок»).