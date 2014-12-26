У РНБО не поспішають розкривати подробиці процесу звільнення українців з полону бойовиків

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні брифінгу в Києві сказав речник антитерористичної операції Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

"Щодо питання звільнення українців з полону... Я би зараз просив (журналістів) не педалювати ситуацію і в процедуру (визволення) не втручатися. Повірте, наші люди вже до нового року повернуться до дому. Ми не коментуємо процес і чекаємо результату", - наголосив Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, 25 грудня радник голови СБУ Маркіян Лубківський заявив, що на переговорах у Мінську 24 грудня бойовики погодилися передати 150 полонених українських військових в обмін на своїх 225.

Раніше в СБУ заявляли, що бойовики зволікають з обміном заручниками.

Водночас, за останніми даними Служби безпеки, в полоні у бойовиків на Донбасі залишаються 684 людини.