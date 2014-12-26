З'явилися перші фотографії обміну полоненими
18:50, 26 грудня 2014Політика
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Обмін проводився на нейтральній території.
Фотографії з обміну полоненими / @Kosarev_RT
З'явилися перші фотографії обмін полоненими між силовиками та бойовиками за формулою "222 на 150" на Донеччині.
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Нагадаємо, що представник України в контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, другий президент України Леонід Кучма повідомив, що в рамках переговорів контактної групи затверджено списки прізвищ полонених, що підлягають обміну між Україною і бойовиками. Домовленість про обмін полоненими у форматі "150 на 225" була досягнута під час переговорів у Мінську. Обмін, за даними сторін, повинен пройти до Нового року.
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