"Те, що є зараз у нас - дружбою не назвеш": Порошенко про непродовження Договору про дружбу з РФ

На думку президента, ні в кого не повинно залишитись сумніву щодо того, що Україна остаточно відійшла від російської імперії.

Президент України Петро Порошенко доручив дипломатам розповсюдити як офіційний документ на Генасамблеї ООН ноту про припинення договору про дружбу і співробітництво з РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні перед початком урочистого вручення 10-мільйонного біометричного паспорту.

"Я дав доручення, щоб повідомлення - нота України про припинення договору про дружбу і співробітництво з РФ, була розповсюджена як офіційний документ Генеральної асамблеї ООН для того, щоб ні у кого не лишалось сумніву щодо того, що Україна остаточно відійшла від радянської імперії, російської імперії і наш фантастичний народ повертається до родини народів Європейського союзу", - зазначив він.

"Те, що є зараз у нас (України з Росією, - ред.) - дружбою назвати точно язик не повертається», - сказав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 6 вересня РНБО затвердила рішення про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ.

17 вересня президент Петро Порошенко підписав указ про введення в дію рішення РНБО.

Сьогодні, 21 вересня, МЗС України направило ноту Росії про непродовження договору, термін дії якого спливає 31 березня 2019 року.

Згідно зі ст. 24 закону «Про міжнародні договори України», глава держави внесе до парламенту відповідний законопроект.

Довідка УНІАН. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною, який назвали «Великим договором», був підписаний 31 травня 1997 року тодішніми президентами двох країн Леонідом Кучмою та Борисом Єльциним.

Країни офіційно визнали кордони одна одної і закріпили принципи стратегічного партнерства та повагу територіальної цілісності.

Після окупації Росією Криму та початку конфлікту на Донбасі в 2014 році в Україні неодноразово лунали заклики розірвати цей договір через порушення Кремлем територіальної цілісності України.