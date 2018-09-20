Генерал спрогнозував поведінку Кремля після розриву Києвом "дружби"

На думку екс-глави Служби зовнішньої розвідки, Кремль буде використовувати юридичну, політичну і пропагандистську спекуляцію.

РФ може використовувати розрив "дружби" в якості чинника пропаганди проти України і буде апелювати до того, що Крим тепер може вважатися легітимною російською територією.

Таку думку висловив екс-голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж, передає «Апостроф».

"Буде черговий етап напруги. Росія буде використовувати цей фактор для контрпропаганди проти України. З іншого боку, є низка позицій, які закріплювалися в договорі про кордон, включаючи Крим. І Росія буде вказувати на те, що цей договір з нашої сторони є нелегітимним, тому Кремль буде апелювати до того, що Крим тепер може бути легітимним як територія РФ", - вважає генерал.

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За його словами, Кремль буде використовувати юридичну, політичну і пропагандистську спекуляцію.

Маломуж наголосив, що з розірванням договору не варто поспішати, а потрібно все детально прорахувати.

"Тут не варто поспішати (з розірванням договору, - Ред.), а треба прорахувати всі наслідки. У тій частині, де для нас сьогодні дійсно важливо визначення позиції агресії Росії, ми повинні чітко були зняти позиції про дружбу, про якісь напрямки співпраці. Але є й інші теми, які юридично закріплювали статус України, і розподіл території, включаючи море і той же Крим, який у відповідності з цим договором юридично входить до складу України і визнаний Росією. Тут все ж треба мати тверду юридичну базу, а ми даємо приводи їм посилатися на те, що це ми розірвали цей договір. І Росія буде вказувати на те, що вони Крим повернули собі, не порушуючи договір", - підсумував експерт.