У ЄС дали оцінку якості роботи НАБУ

У Євросоюзі вважають, що НАБУ є прикладом для подібних інституцій в країнах ЄС.

В Євросоюзі дали оцінку якості роботи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Про це сьогодні в ході відкритого діалогу "ДумкоFest.Антикорупція" заявила керівник Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні Ека Ткешелашвілі, передає РБК-Україна.

За словами Ткешелашвілі, НАБУ є прикладом для подібних інституцій в країнах ЄС.

"На підставі об'єктивного аналізу, який зробили колеги з Євросоюзу і колеги з американської сторони, у тому числі і з ФБР, у співпраці з НАБУ, це аналіз якості, незалежності цієї організації (НАБУ, - ред.) у непростому середовищі, де вони повинні працювати, цей рівень дуже високий - рівень незалежності, рівень якості, яку надає українському суспільству така організація, як НАБУ, воно стає прикладом для багатьох організацій європейських країн, в тому числі, в частині якості, незалежності і доброчесності роботи", - сказала Ткешелашвілі.

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Зазначимо, що директор НАБУ Артем Ситник обіцяє прийти на засідання комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції, яке має відбутися 3 жовтня. Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник Бюро сказав журналістам.

Директор Бюро заявив, що звіт про діяльність його антикорупційного відомства за півріччя роботи вже поданий до парламенту.

"Був такий формат, він не передбачений законом, обговорення цього звіту на засіданні антикорупційного комітету, і я обов'язково туди прийду, і сподіваюсь, що все ж таки депутати будуть задавати питання не для того, щоб влаштувати певне якесь шоу - я маю на увазі не всіх депутатів", - сказав Ситник.

"На жаль, у нас є така ситуація, що на засіданнях комітету сидять фігуранти наших справ. Мені здається, що трохи є там конфлікт інтересів, коли фігурант починає розповідати про те, що ми якимось чином неправильно робимо нашу роботу", - заявив Ситник.

Він підтвердив, що отримав від антикорупційного комітету запрошення на 3 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції викликає директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника на своє засідання на 3 жовтня.

Раніше 19 вересня Ситник не з’явився на засідання антикорупційного комітету ВР. Перший заступник голови комітету Юрій Савчук зачитав листа від директора НАБУ, у якому той пояснив свою неявку необхідністю перебувати на робочому місці для виконання невідкладних заходів.