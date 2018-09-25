У Росії попередили про наслідки розірвання договору щодо Азовського моря

Раніше Клімкін анонсував припинення договору про статус Азова як внутрішнього моря України і Росії.

Розірвання Договору між Росією і Україною про співпрацю щодо Азовського моря буде мати наслідки і для Києва.

Про це повідомив журналістам у вівторок директор Другого департаменту СНД МЗС РФ Андрій Руденко, передає ТАСС.

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"Якщо вони приймуть таке рішення (про вихід з договору щодо Азовського моря - Ред.), це їхня справа. Звісно, це спричинить певні наслідки і для України, й для Росії", - сказав російський дипломат.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін анонсував проведення ще одного засідання Ради національної безпеки і оборони щодо "квазіокупації" Росією Азовського моря.

Також Клімкін анонсував припинення договору про статус Азова як внутрішнього моря України і Росії.