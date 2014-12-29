Кравчук: Україна може захистити свою безпеку лише ставши членом НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

“У нас немає іншого виходу, крім стати членом НАТО. Путін буде проводити політику загарбання України, і якщо ми хочемо вижити, маємо стати членом НАТО, але почати з референдуму”, - сказав Кравчук.

За його словами, необхідно, щоб народ висловив своє ставлення до членства в НАТО. “Кучма вилучив щось з документу, Янукович закон змінив. Чому? Тому що не було волі народу... Якщо народ сьогодні скаже, що треба Україні бути членом НАТО, влада буде робити те, що скаже народ”, - сказав Кравчук.

За його словами, при відсутності офіційної позиції українського народу щодо членства в НАТО влада може проводити спекуляції. “Для того, щоб ці спекуляції були подолані, ми маємо провести референдум і знати точно і ясно документальну волю народу”, - сказав Кравчук.

Він зазначив, що РФ не хоче вступу України в Північноатлантичний альянс, оскільки знає, що якщо Україна приєднається до НАТО і Європейського Союзу, Росія остаточно втратить надію загарбати Україну.

Читайте такожКравчук: Нам потрібно визначитися - у нас АТО чи військовий станЕкс-міністр закордонних справ Володимир Огризко в свою чергу зазначив, що, крім проведення референдуму, необхідно розробити механізм наближення України до НАТО.

Перший представник України при НАТО (1993-1995 рр.) Володимир Василенко зазначив, що фактична окупація частини території України не є перепоною для членства в НАТО.