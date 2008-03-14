Гриценко каже, що у Верховної Ради є всі шанси зробити Ющенка доторканним

Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Анатолій ГРИЦЕНКО наполягає на необхідності скасувати президентську недоторканність.

Про це УНІАН повідомили у прес-офісі голови Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони.

Зокрема, на переконання А.ГРИЦЕНКА, «для того, щоб досягти результату у нинішньому парламенті, треба скасувати недоторканність для всіх без винятку”. “Це стосується народних депутатів України, суддів і Президента України. Незалежно від прізвищ», - додав він.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що зараз в парламенті зареєстровано два законопроекти про скасування недоторканності. Один з них, внесений більшістю, передбачає скасування недоторканності тільки для депутатів.

«Я упевнений, що цей законопроект не має шансів бути прийнятим у парламенті. Другий законопроект, підготовлений опозицією, передбачає обмеження недоторканності як для народних депутатів України, так і для Президента. Цей документ може об‘єднати понад 300 депутатів і може бути прийнятим після доопрацювання у профільному комітеті ВР протягом двох тижнів», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Він зауважив, що громадяни України добре пам’ятають плакати, які були розміщені в усіх областях у період передвиборчої кампанії з гаслом: «Закон – один для всіх» за підписом: «Віктор Ющенко».

«Якщо ми обіцяли скасувати недоторканність, значить, це треба зробити, і зробити для всіх, включаючи Президента. Треба виконувати передвиборчі обіцянки», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, раніше лідер НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявляв, що фракція «Наша Україна – Народна самооборона» не підтримує ідею скасування президентської недоторканності.

"Ми не вважаємо за необхідне скасовувати конституційну норму про недоторканність глави держави, оскільки, згідно з Конституцією, лише Президент є гарантом територіальної цілісності, державного суверенітету, захисту прав і свобод людини і громадянина, для цього йому необхідні повноваження, у тому числі й недоторканність», - сказав В.КИРИЛЕНКО.