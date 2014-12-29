ГПУ допитала Добкіна

Генеральна прокуратура України допитала колишнього губернатора Харківської області, нардепа Михайла Добкіна, повідомляє LB.ua.

"Йде розслідування в рамках відкритої кримінальної справи з приводу, на думку слідчих, нецільового використання пільгового скрапленого газу, який був призначений для потреб населення. Це стосується не тільки Харківської області, низки регіонів, Харківська область теж проходить. Я давав пояснення з приводу дій облдержадміністрації в той період, коли був її керівником", - розповів Добкін після допиту.

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Допит тривав близько чотирьох годин.

Судячи з усього, Добкіна допитували щодо махінацій Сергія Курченка зі скрапленим газом. Так, раніше Генпрокуратура оголосила про притягнення до відповідальності трьох колишніх заступників голів Харківської, Київської та Черкаської областей у цій справі.