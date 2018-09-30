Звільнення Сенцова повинно мати високу політичну ціну для Путіна - французький письменник

Російський лідер, на думку Джонатана Літтеля, найважливішим вважає не показати свою слабкість.

Для звільнення з незаконного ув’язнення у російській колонії українського режисера Олега Сенцова потрібно збільшити "політичну ціну" для президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив американсько-французький письменник Джонатан Літтель в інтерв’ю з репортером Deutsche Welle, донькою вбитого російського політика Бориса Нємцова - Жанною Нємцовою.

"Це питання політичної ціни. Путін вірить у те, що всередині Росії політична ціна звільнення Сенцова буде вищою, ніж політична ціна, яку він заплатить за її межами, дозволивши режисеру померти. Сенс усіх наших ініціатив полягає в тому, щоб зробити політичну ціну смерті Сенцова вищою. Але, очевидно, вони ще не досягли такого рівня, щоб звільнення режисера мало цінність для Путіна", - наголосив він.

На думку письменника, французькі ініціативи, зокрема, переговори президента Франції Еммануеля Макрона з Путіним ні до чого не призвели.

"Тепер росіяни кажуть, що вони ведуть переговори з українцями. Ніхто не знає, правда це чи черговий тактичний трюк, щоб виграти час. Але, на мою думку, для Путіна важливіше не видатися слабким та таким, що поступається вимогам Заходу. Вони (росіяни - прим. ред.) їдуть та просто привселюдно отруюють "Новачком" Скрипаля в Англії. Якщо вони можуть зробити це, чому вони мають турбуватися про Сенцова - режисера, який вмирає в тюрмі", - додав Літтель.

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Нагадаємо, 25 серпня 2015 року українського режисера Олега Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Йому інкримінували в Росії підготовку до вчинення терористичних актів у Сімферополі, Севастополі та Ялті. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування. Єдиною умовою його припинення є звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.