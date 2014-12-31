У штабі АТО спростовують інформацію про бої в Пісках
07:06, 31 грудня 2014Політика
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Прес-центр АТО спростовує поширену заступником комбата "ОУН" Борисом Гуменюком інформацію про запеклі бої в Пісках поблизу донецького аеропорту.
REUTERS
За даними штабу АТО, обстріли з боку бойовиків мали місце, але були не настільки активними: протягом близько півгодини обстрілювали з мінометів, а потім стріляли з автоматичного гранатомета - стрілянина не вщухала до першої години ночі. Прес-центр АТО даних про поранених не вказує, при цьому заступник комбата "ОУН" повідомляв, що боєць його батальйону отримав важке поранення.
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Нагадаємо, напередодні в Пісках в результаті атаки бойовиків загинули шестеро бійців, повідомив командир "Азова" Андрій Білецький.
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