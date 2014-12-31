Сили АТО знищили диверсійну групу бойовиків поблизу села Піски
09:35, 31 грудня 2014Політика
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Сили АТО знищили диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ) бойовиків поблизу села Піски біля донецького аеропорту.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО в соцмережі. "29 грудня поблизу селища Піски поруч з донецьким аеропортом сталося зіткнення з ворожою диверсійною групою. На наступний день ми побували на місці події, і поспілкувалися з очевидцями і учасниками тих подій. ДРГ противника була знищена", - йдеться в повідомленні.
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Разом з тим наголошується, що "взятий в полон нападник виявився професійним диверсантом, який проходив підготовку в Російській Федерації".
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