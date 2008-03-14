У Ющенка відмовилися коментувати заяву Тимошенко про те, чого немає

У Секретаріаті Президента України вважають за недоцільне робити будь-які, у тому числі і політичні коментарі з приводу заяви прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо можливої упередженості урядової комісії, яка вивчатиме діяльність голови КМДА Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН.

«Я би не хотів давати оцінку тому, чого ще немає», - сказав він, зауваживши при цьому, що комісія створена, вона повинна попрацювати і доповісти про результати своєї роботи.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня уряд, заслухавши звіт міжвідомчої робочої групи Кабміну з перевірки роботи КМДА, звернувся до Президента з проханням звільнити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА.

Крім того, Кабмін звернувся до Верховної Ради з пропозицією невідкладно розглянути питання про проведення дострокових виборів мера Києва та Київради.

13 березня Президент В.ЮЩЕНКО своїм указом відсторонив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від виконання повноважень голови КМДА строком на 15 днів і створив комісію для проведення службового розслідування й призначив її головою віце-прем`єр-міністра Івана ВАСЮНИКА.

Сьогодні, 14 березня, прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «Створено комісію з розслідування корупційних справ Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Єдине, що втішає, що в цю комісію не включили Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і О.ДОВГОГО. А все інше в цій комісії є».

На її думку, у випадку, якщо ця комісія через 10 днів заявить про відсутність у Києві корупції, то це виглядатиме приблизно так, як колись у Радянському Союзі заявляли, що в Радянському Союзі сексу немає».