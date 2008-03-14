У Ющенка відмовилися коментувати заяву Тимошенко про те, чого немає
Промовчав Пукшин
|Ігор ПУКШИН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН.
«Я би не хотів давати оцінку тому, чого ще немає», - сказав він, зауваживши при цьому, що комісія створена, вона повинна попрацювати і доповісти про результати своєї роботи.
Як повідомляв УНІАН, 12 березня уряд, заслухавши звіт міжвідомчої робочої групи Кабміну з перевірки роботи КМДА, звернувся до Президента з проханням звільнити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА.
Крім того, Кабмін звернувся до Верховної Ради з пропозицією невідкладно розглянути питання про проведення дострокових виборів мера Києва та Київради.
13 березня Президент В.ЮЩЕНКО своїм указом відсторонив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від виконання повноважень голови КМДА строком на 15 днів і створив комісію для проведення службового розслідування й призначив її головою віце-прем`єр-міністра Івана ВАСЮНИКА.
Сьогодні, 14 березня, прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «Створено комісію з розслідування корупційних справ Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Єдине, що втішає, що в цю комісію не включили Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і О.ДОВГОГО. А все інше в цій комісії є».
На її думку, у випадку, якщо ця комісія через 10 днів заявить про відсутність у Києві корупції, то це виглядатиме приблизно так, як колись у Радянському Союзі заявляли, що в Радянському Союзі сексу немає».