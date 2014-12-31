Міністр фінансів задекларувала за 2013 рік понад 2,5 мільйони доларів
15:53, 31 грудня 2014Політика
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Міністр фінансів України Наталія Яресько у 2013 році, проживаючи у США, отримала 2,664 млн доларів доходів.
Яресько заробила 2,664 млн доларів / Фото УНІАН
Відповідні дані вказано в її декларації, оприлюдненій на офіційному сайті Кабінету міністрів України.
Згідно з документом, дохід Яресько в Україні становив 628 грн у вигляді отриманих дивідендів.
Читайте такожЯресько: без бюджету до Нового року не буде грошей від донорівТакож міністр володіє в Україні двома земельними ділянками площею 3 тис. і 6,9 тис. кв. м та житловим будинком загальною площею 1267,5 кв. м й автомобілем Jeep Grand Cherokee 2002 року випуску.
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