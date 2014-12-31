Міністр фінансів задекларувала за 2013 рік понад 2,5 мільйони доларів

Відповідні дані вказано в її декларації, оприлюдненій на офіційному сайті Кабінету міністрів України.

Згідно з документом, дохід Яресько в Україні становив 628 грн у вигляді отриманих дивідендів.

Читайте такожЯресько: без бюджету до Нового року не буде грошей від донорівТакож міністр володіє в Україні двома земельними ділянками площею 3 тис. і 6,9 тис. кв. м та житловим будинком загальною площею 1267,5 кв. м й автомобілем Jeep Grand Cherokee 2002 року випуску.