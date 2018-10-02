Рада засудила підготовку рішення, покликаного допомогти росіянам повернутись до ПАРЄ

За ухвалення постанови з відповідною заявою проголосували 242 народних депутати із 352, зареєстрованих у сесійній залі.

Верховна Рада України засудила намагання зняти обмежувальні заходи щодо постійної делегації Росії в Парламентській Асамблеї Ради Європи в обхід резолюцій Асамблеї та внесення змін до статутних документів, які змінюють засадничі принципи діяльності організації.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухваленій парламентом постанові про заяву у зв'язку із ситуацією, що склалася в ПАРЄ (№9089). За ухвалення цієї постанови проголосували 242 народних депутати із 352, зареєстрованих у сесійній залі.

Документом передбачається, окрім засудження відповідних подій, затвердити заяву ВРУ до парламентів держав-членів Ради Європи у зв’язку із ситуацією, що склалася у ПАРЄ.

Голові Верховної Ради доручається забезпечити невідкладне направлення тексту заяви до ПАРЄ та парламентів держав-членів Ради Європи.

Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття.

У відповідній заяві парламент наголошує, що питання повноважень національних делегацій у ПАРЄ та прав, що отримують делегації за наявності повноважень, мають визначну роль для роботи ПАРЄ як практичні механізми провадження політики Ради Європи, контролю за дотриманням Статуту Ради Європи, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та широкого кола обов’язків та зобов’язань держав-членів Ради Європи.

«Наявна система правил процедури, що передбачає оскарження повноважень національних делегацій по суті та за формальними ознаками, є ефективним механізмом контролю ПАРЄ за дотриманням державами-членами принципів та цінностей Ради Європи», - зауважують у ВР.

«В умовах, коли Рада Європи та її Парламентська Асамблея переживають одну з найскладніших криз в історії свого існування, що пов’язана із порушенням державою-членом мети та засад Ради Європи і відходом від добровільно взятих на себе обов’язків та зобов’язань, відмова від механізмів політичного впливу на держави-члени чи суттєве ускладнення порядку їх застосування завдадуть непоправної шкоди Асамблеї, її моніторинговій процедурі та Раді Європи загалом», - наголошують в українському парламенті.

У ВР підкреслюють, що підготовка рішення щодо зміни правил процедури Асамблеї у частині скасування можливостей для оскарження повноважень національних делегацій по суті або суттєвого ускладнення порядку такого оскарження є «політично вмотивованим та має на меті забезпечити безперешкодне і безумовне повернення до Парламентської Асамблеї Ради Європи делегації Російської Федерації на тлі категоричної відмови цієї держави від виконання законних вимог Асамблеї, пов’язаних із порушенням Росією Статуту Ради Європи та добровільно взятих на себе у рамках членства в Раді Європи обов’язків та зобов’язань та підтримки російськими парламентарями агресивної політики керівництва Російської Федерації».

У ВР додали, що збереження авторитету й політичної спроможності Парламентської Асамблеї в умовах сучасних викликів у Європі є можливим виключно за умови забезпечення наявної інституційної здатності Асамблеї та її механізмів провадження власних політик.

«Усвідомлюючи, що нищення інституційних основ означатиме визнання Парламентською Асамблеєю Ради Європи своєї політичної неспроможності слідувати власним рішенням та публічну демонстрацію відходу від цінностей та принципів Ради Європи - верховенства права, демократії та прав людини, змушуватиме Верховну Раду України та її постійну делегацію у Парламентській Асамблеї Ради Європи здійснити повний перегляд засад, на яких будується співробітництво з Асамблеєю, та механізмів такої співпраці», - заявили в українському парламенті.

Як відомо, зараз ПАРЄ має право накладати обмеження прав (санкції) на делегації тих країн, які грубо порушують принципи Ради Європи. На цих підставах у 2014 і 2015 роках ПАРЄ обмежувала в правах російську делегацію. У 2016 році Росія перестала брати участь в роботі асамблеї і не передавала в Страсбург перелік своїх депутатів, уникаючи таким чином підтвердження санкцій. Робота Росії у всіх інших органах Ради Європи тривала. З 2017-го року Росія не платить внески до бюджету Ради Європи.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Парламентській асамблеї Ради Європи вже узгодили із представниками РФ обраний підхід до внесення поправок до регламенту ПАРЄ, які в майбутньому можуть гарантувати російській делегації повернення до ПАРЄ без санкцій.

За останніми домовленостями, санкційний механізм планують знищити не повністю, але ускладнити його настільки, щоби застосувати санкції щодо Росії було вкрай складно. При цьому у проекті резолюції взагалі немає згадки про РФ.

9 жовтня ПАРЄ розглядатиме доповідь про повноваження та право голосу національних делегацій.