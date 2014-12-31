Порошенко у новорічному зверненні говоритиме кримськотатарською - Чубаров
18:58, 31 грудня 2014Політика
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Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров обіцяє українцям приємне здивування від знань президентом країни кримськотатарської мови.
Порошенко в обігу буде говорити кримськотатарською
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"В той час, коли "ватники" вже будуть обличчям у тарілці з олів'є, подивіться новорічне звернення і привітання Президента України П. Порошенка. Будете приємно здивовані знанням Президентом України кримськотатарської мови...", - написав політик.
Читайте також"Вірте справедливості - тоді ми всі переможемо" - новорічне привітання голови МеджлісуНа сайті президента вже з'явилася заготовка новини з його новорічним зверненням.
Post by Рефат Чубаров.
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