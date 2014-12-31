Порошенко у новорічному зверненні говоритиме кримськотатарською - Чубаров

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"В той час, коли "ватники" вже будуть обличчям у тарілці з олів'є, подивіться новорічне звернення і привітання Президента України П. Порошенка. Будете приємно здивовані знанням Президентом України кримськотатарської мови...", - написав політик.

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