Порошенко у новорічному зверненні говоритиме кримськотатарською - Чубаров

18:58, 31 грудня 2014
Політика
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Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров обіцяє українцям приємне здивування від знань президентом країни кримськотатарської мови.

Порошенко в обращении будет говорить на крымскотатарском

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"В той час, коли "ватники" вже будуть обличчям у тарілці з олів'є, подивіться новорічне звернення і привітання Президента України П. Порошенка. Будете приємно здивовані знанням Президентом України кримськотатарської мови...", - написав політик.

Читайте також"Вірте справедливості - тоді ми всі переможемо" - новорічне привітання голови МеджлісуНа сайті президента вже з'явилася заготовка новини з його новорічним зверненням.

Post by Рефат Чубаров.

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