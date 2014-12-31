У Москві на Манежній площі затримали українця - дали 15 діб





Про це російський адвокат української льотчиці Надії Савченко Ілля Новіков повідомив у соціальній мережі Facebook.

Адвокат повідомив, що 30 грудня на Манежній площі в Москві було затримано громадянина України і одного з його близьких друзів Романа Немучинського.

"Ми говорили вночі по телефону, він сказав, що його обіцяли вранці відпустити. Оскільки з іншими, хто мені дзвонив, так і вийшло, я вранці поїхав у СІЗО, не перевіривши, що з Ромою. Коли вийшов - прочитав смс, що йому дали 15 діб", - повідомив Новіков.

Читайте такожТри години свободи в Москві скінчилися, ОМОН заштовхав мітинг у метро

Також він повідомив, що про все це поінформував українського консула.

"Я встиг приїхати в Міщанське ОВС і видзвонити туди українського консула, поки Рома ще був там. Але черговий майор Козічкін спершу спробував брехати мені, що його вже відвезли, потім посилав нас обох до начальства, яке вже виїхало святкувати, а в кінці сховався в своїй склянці. Рому вивели і повезли в ІТТ в Мневниках, я встиг перекинутися з ним парою слів на ходу, передачу від друзів він, начебто, отримав", - написав Новиков.