ЗМІ: У Мар'їнці де-факто немає цивільної влади, забезпеченням займаються офіцери CIMIC

Про це йдеться в матеріалі Радіо Свобода.

Група цивільно-військового співробітництва в секторі «Б» Збройних сил України (Civil-military cooperation – CIMIC) долучилася до ремонту газопроводу в Мар'їнці. Цей підрозділ був сформований Генеральним штабом за натівськими стандартами. До завдань бійців входить, зокрема, співпраця з місцевим мирним населенням.

Керівник групи CIMIC, підполковник Олександр Гвоздков відзначає, що якщо на початку місцеві мешканці ставилися до них насторожено, якщо не вороже, то нині з ними вдається поступово налагоджувати діалог і довіра до українських військових зростає.

Читайте також26 фур із продуктами для мешканців Донбасу доїхали до Краматорська й Сєвєродонецька (фото)"На момент проведення ремонту газопроводу місцева бригада й місцеве управління не могли справитися з цими завданнями, тому вони звернулися до нас, до групи цивільно-військового співробітництва. Ми тісно працюємо з місцевим населенням. Ми влаштовуємо зустрічі з людьми, з представниками влади, вникаємо в суть проблем у Мар’їнці. Глобальні питання намагаємося вирішити", - розповів він.

Нині в Мар'їнці все ще не працюють банкомати, молокозавод, частина електромереж, крамниць. З лікарів тут медичну допомогу може надати лише терапевт, інших спеціалістів немає. Людям дають направлення в донецькі лікарні на серйозніше лікування, проте їхати туди багато хто боїться.