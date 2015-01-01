Про Україну в новорічних привітаннях говорили Путін, Лукашенко, Меркель і Олланд

З найбільш жорсткою заявою на адресу Росії через Україну виступила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє Ехо Москви.

Вона назвала події в Україні «ситуацією, яка поставила під сумнів основи європейського світопорядку». Також голова німецького уряду звинуватила Росію в нехтуванні міжнародним правом.

"Європа не погодиться з так званим правом сильного. Європа не дасть себе розколоти. Вона буде діяти згуртовано для захисту мирного порядку і своїх цінностей", - сказала Меркель.

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Робити всі зусилля для збереження миру пообіцяв білоруський лідер Олександр Лукашенко. Основою для цього він назвав «доброту, терпимість і згода між людьми».

«Ми, білоруси, бажаємо миру всім нашим друзям і сусідам», - сказав він.

Російський президент Володимир Путін у своєму зверненні говорив про анексію Криму.