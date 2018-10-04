ВР планує сьогодні розглянути законопроекти про українську мову (наживо)
Верховна Рада сьогодні планує розгляд законопроектів про українську мову.
Як передає кореспондент УНІАН, загалом таких законопроектів чотири.
Крім того, в другому читанні народні депутати розглянуть законопроект, яким закріплюватиметься у Збройних силах України привітання “Слава Україні!”
На даний час у порядку денному відсутній законопроект про продовження дії закону про особливий статус окремих районів Донбасу, оскільки ще немає відповідного рішення профільного комітету.
Читайте такожРада береться за мову: що планують проголосувати депутати
Водночас не виключено, що це питання може з’явитися сьогодні в порядку денному.
Також парламент планує розглянути ряд законопроектів щодо публічних закупівель та відновлення діяльності державного акціонерного товариства “Чорноморнафтогаз”.
О 16.00 Верховна Рада планує розглянути питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Опозиційного блоку" Сергія Дунаєва.