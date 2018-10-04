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ВР планує сьогодні розглянути законопроекти про українську мову (наживо)

10:23, 04 жовтня 2018
Політика
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Також парламент планує розглянути ряд законопроектів щодо публічних закупівель / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, загалом таких законопроектів чотири.

Крім того, в другому читанні народні депутати розглянуть законопроект, яким закріплюватиметься у Збройних силах України привітання “Слава Україні!”

На даний час у порядку денному відсутній законопроект про продовження дії закону про особливий статус окремих районів Донбасу, оскільки ще немає відповідного рішення профільного комітету.

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Водночас не виключено, що це питання може з’явитися сьогодні в порядку денному.

Також парламент планує розглянути ряд законопроектів щодо публічних закупівель та відновлення діяльності державного акціонерного товариства “Чорноморнафтогаз”.

О 16.00 Верховна Рада планує розглянути питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Опозиційного блоку" Сергія Дунаєва.

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Теги: #Верховна Рада#українська мова