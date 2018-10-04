ВР планує сьогодні розглянути законопроекти про українську мову (наживо)

Вечірнє засідання парламенту має розпочатися з розгляду питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата від "Опоблоку" Дунаєва.

Верховна Рада сьогодні планує розгляд законопроектів про українську мову.

Як передає кореспондент УНІАН, загалом таких законопроектів чотири.

Крім того, в другому читанні народні депутати розглянуть законопроект, яким закріплюватиметься у Збройних силах України привітання “Слава Україні!”

На даний час у порядку денному відсутній законопроект про продовження дії закону про особливий статус окремих районів Донбасу, оскільки ще немає відповідного рішення профільного комітету.

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Водночас не виключено, що це питання може з’явитися сьогодні в порядку денному.

Також парламент планує розглянути ряд законопроектів щодо публічних закупівель та відновлення діяльності державного акціонерного товариства “Чорноморнафтогаз”.

О 16.00 Верховна Рада планує розглянути питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Опозиційного блоку" Сергія Дунаєва.