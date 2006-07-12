Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО перебуває з візитом у Москві.

Цю інформацію інтернет-виданню ForUm підтвердила народний депутат України, член Компартії Катерина САМОЙЛИК, зазначивши, що візит лідера КПУ до Москви був запланований давно.

«Цей візит укладений в рамки міжпартійних відносин», - пояснила вона.

К.САМОЙЛИК не знає, чи призначена у П.СИМОНЕНКА зустріч із Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ. «Інформації щодо того, що у СИМОНЕНКА призначена зустріч із ПУТІНИМ, у мене немає. Я про це не чула і нічого не знаю», - зізналася депутат.

Нагадаємо, що в деяких ЗМІ з`явилася інформація про те, що сьогодні лідер Компартії України перебуває з візитом у Москві. В ході візиту запланована зустріч лідера українських комуністів з Президентом Росії В.ПУТІНИМ. Мета зустрічі невідома. У приймальні П.СИМОНЕНКА повідомили, що про будь-які візити шефа їм нічого не відомо. Помічник П.СИМОНЕНКА сказав, що розійшлися з лідером КПУ вчора пізно ввечері, про візит нічого не знає, але самого П.СИМОНЕНКА сьогодні не бачив.

Проте П.СИМОНЕНКО вилетів до Москви чартерним рейсом з аеропорту «Бориспіль» о 13.30. Рейс обслуговував літак «Аерочеллендж». У довідковій VIP-залу аеропорту повідомили, що сьогодні багато московських чартерів, але уточнити, чи летів одним із них лідер українських комуністів, не вдалося. За словами диспетчера, дані про пасажирів таких рейсів є конфіденційною інформацією.