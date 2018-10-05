Ложкін, Кличко та посол Ізраїлю відкрили прем'єрний показ фільму "Дорога до Бабиного Яру"

Фільм присвячений першим місяцям нацистської окупації та історії Голокосту в Україні 1941 року.

3 жовтня в Колонній залі Київської міської державної адміністрації відбулася українська прем'єра документального фільму «Дорога до Бабиного Яру» ізраїльського режисера Бориса Мафцира.

Показ стрічки в Україні організував Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» за підтримки КМДА та Посольства Держави Ізраїль в Україні. Партнерами стали Genesis Philanthropy Group, Єврейська конфедерація України та Adamovskiy Foundation.

Прем'єру відкрили виконавчий директор Меморіального центру Яна Барінова, президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін, мер Києва Віталій Кличко, Посол Держави Ізраїль Джоель Ліон, правозахисник Натан Щаранський, Голова Ради директорів Genesis Philanthropy Group Геннадій Газін і режисер фільму Борис Мафцір. Серед гостей прем'єри були представники органів влади, єврейських громад Києва, України, іноземні дипломати, вчені, лідери громадської думки.

Фільм присвячений першим місяцям нацистської окупації та історії Голокосту в Україні 1941 року. Знімальна група фільму повторила шлях нацистських окупантів від західних кордонів України, крок за кроком відвідуючи місця масових вбивств, скрупульозно документуючи, як з перших днів вторгнення на територію України нацисти місто за містом відпрацьовували систему масового знищення українських євреїв, яка пізніше, восени 1941 року, з нещадною жорстокістю спрацювала в Києві.

«Саме в Україні, дорогою до Бабиного Яру, нацисти вирішили, що масові розстріли - той метод, що дозволить «остаточно вирішити єврейське питання». В Україні не було концтаборів. Євреїв не виселяли, не перетворювали на рабів. Їх просто знищували», - написав на своїй сторінці Facebook Борис Ложкін, коментуючи подію.

Історики, які брали участь в роботі над фільмом, зокрема професор Єльського університету Тімоті Снайдер і українські дослідники Голокосту Фаїна Винокурова і Михайло Тяглий, відтворюють страшну механіку злочину. У картині розкриваються деталі того, як нацистська пропаганда зуміла за допомогою маніпуляцій направити антисталінські настрої населення в річище антисемітизму і змусити покірно прийняти смерть сотні тисяч людей.

«Фільм розповідає безліч історій - кожна особлива, але всі про одне. Є й історії праведників - людей, які рятували євреїв від смерті. Користуючись нагодою, перед показом фільму я запропонував Віталію Кличку підтримати проект Єврейської конфедерації України «Праведники мого міста» - назвати київську вулицю на честь одного з українських героїв-рятівників», - зазначив Ложкін.

Кличко нагадав, що мерія продовжує підтримувати ідею створення Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр». «Я, як мер Києва, докладу всіх зусиль, щоб реалізувати цей проект. Доки жива пам'ять про Голокост, поки ми пам'ятаємо кожну жертву, кожного Праведника народів світу, доки ми пам'ятаємо історію, Голокост не повториться», - підкреслив він.