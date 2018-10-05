Сьогодні у Верховній Раді новообрані члени ЦВК складуть присягу (наживо)

Також сьогодні традиційно відбудеться Година запитань до уряду.

Сьогодні, 5 жовтня, у Верховній Раді України відбудеться складення присяги новообраними членами Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, це питання стоїть першим у порядку денному, а після нього має відбутися Година запитань до уряду.

Традиційно після спілкування з урядом планується оголосити депутатські запити.

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Також у сьогоднішньому порядку денному є один законопроект та один проект постанови. Вони стосуються спортивної майстерності молоді та іменних стипендій парламенту.

Водночас, як відомо, вже дуже довгий час законопроекти по п’ятницях, хоч і передбачені до розгляду порядком денним, але не розглядаються.

Також сьогодні депутати виступатимуть з трибуни з різних питань.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Верховна Рада призначила на посади 14 членів ЦВК: Аллу Басалаєву, Наталію Бернацьку, Михайла Вербенського, Андрія Євстігнєєва, Ірину Єфремову (народний депутат від "Народного фронту"), Ольгу Желтову, Олега Конопольського, Світлану Кустову, Ольгу Лотюк, Віталія Плукаря, Євгенія Радченка, Тетяну Сліпачук, Леонтія Шипілова та Тетяну Юзькову (народний депутат від Радикальної партії).

4 жовтня Верховна Рада достроково припинила повноваження обраних членами ЦВК депутатів Єфремової та Юзькової. За відповідну постанову щодо Єфремової (№ 9159) проголосували 268 народних депутатів із 330, зареєстрованих у сесійній залі, а за постанову щодо Юзькової (№ 9160) - 258 із 331.