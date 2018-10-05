Янукович просив Путіна ввести війська в Україну, оскільки "у нього не було іншого виходу" - адвокат

За словами адвоката, країни-гаранти проігнорували звернення Януковича до них, і тому в нього не було іншого виходу, як звернутися до Росії.

Адвокат колишнього президента Віктора Януковича Олександр Горошинський заявляє, що його підзахисний у 2014 році звернувся до президента Російської Федерації Володимира Путіна з проханням ввести російська війська, бо в нього не було іншого виходу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Горошинський заявив на засіданні Оболонського районного суду міста Києва, де розглядається справа про вчинення екс-президентом державної зради.

Він нагадав, що 21 лютого 2014 року була підписана угода з врегулювання кризи, яку підписав Янукович та лідери опозиції, також на той час діяв Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ. «Президент звертається по двох складових — до країн-гарантів, оскільки вони гарантували, що все буде добре і що обидві сторони виконають умови. Президент телефонував, звертався, мучився, але ці поручителі зникли. А є друга складова — звернутися до іншої країни (Росії — УНІАН). І що мав зробити президент? Він мав стукати. Іншої можливості не було», - наголосив Горошинський.

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У своїй промові адвокат зазначав, що під час Революції гідності постраждали не мітингувальники, а правоохоронці, а також, що Сполучені Штати Америки фінансово підтримували Майдан.

Зокрема, він заявив, що 30 листопада 2013 року постраждало багато правоохоронців, при цьому він посилається на колишнього командувача Внутрішніх військ Станіслава Шуляка, який нині переховується в Росії.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у державній зраді, пособництві представникам влади Росії, в умисних діях, вчинених з метою зміни кордонів території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

16 серпня 2018 року на дебатах в Оболонському райсуді Києва прокурори попросили призначити Януковичу покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.