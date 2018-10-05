Суд продовжив арешт колишнього регіонала Єфремова до 3 грудня

16 жовтня суд планує здійснювати допит свідків сторони обвинувачення.

Старобільський районний суд Луганської області продовжив на два місяці арешт колишнього голови фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, якого підозрюють у вчиненні державної зради.

Як повідомляється на сторінці Генеральної прокуратури України у Facebook, сьогодні, 5 жовтня, відбулось чергове засідання в Старобільському райсуді Луганської області у кримінальному провадженні за обвинуваченням Єфремова у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 Кримінального кодексу України.

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«В ході судового засідання прийнято рішення про продовження строку тримання під вартою зазначеної особи до 3 грудня включно», - поінформували в ГПУ.

Також сказано, що судовий розгляд у кримінальному провадженні триває, наступне засідання відбудеться 16 жовтня о 13.30, під час якого заплановано допит свідків сторони обвинувачення у справі Єфремова.