Екс-регіонал Єфремов вивів мільйони доларів на рахунки своїх закордонних компаній, працюючи головою Луганської ОДА

Колишній очільник фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вивів на рахунки своїх іноземних компаній мільйони доларів ще за часів, коли він обіймав посаду глави Луганської обласної державної адміністрації, йдеться у тексті ухвали Печерського райсуду Києва.

Зазначається, що такі дані ГПУ отримала від Федерального бюро розслідувань США.

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Згідно з отриманими даними, Єфремов через «Укркомункбанк» «здійснював перерахування значних сум грошових коштів, які вимірюються у мільйонах доларів США» на підконтрольні йому ж компанії за кордоном.

Також детективи встановили, що формальним власником «Укркомункбанку» був заступник Єфремова, коли той був головою ОДА. Суд також частково задовольнив клопотання про доступ до документів Єфремова в НБУ — дозволивши зробити копії, а не забирати оригінали.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт стосовно Єфремова. Його звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України); в пособництві в захопленні Управління Служби безпеки України в Луганській області (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України). Також Єфремову інкримінують вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, вчинені особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 110 КК України); організаційне та інше сприяння створенню та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка» (ч. 1 ст. 258-3 КК України); державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України). Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 1 серпня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення заарештувати екс-депутата на 2 місяці без права внесення застави. 27 вересня суд продовжив термін перебування Єфремова під вартою ще на 60 діб. 24 листопада суд ще раз продовжив йому арешт до 22 січня 2017 року.