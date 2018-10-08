Кива вимагає почати розслідування бізнес-зв’язків голови Запорізької ОДА та ОЗГ "Вірмени"

На його думку, президент України закриває очі на подібну ситуацію, а має реагувати належним чином та перешкоджати таким діям.

Глава Запорізької ОДА Костянтин Бриль пов'язаний з організованою злочинною групою (ОЗГ) "Вірмени", якій інкримінують вбивства на замовлення, рекет і наркоторгівлю, заявив голова Соціалістичної партії України Ілля Кива, повідомляє прес-служба СПУ на офіційному сайті.

"Губернатор Запорізької області Бриль на фото 02.10.18 поруч з лідером найкривавішої в Запоріжжі ОЗГ "Вірмени", у них спільний бізнес із дерибану бюджетних грошей. На рахунку цього угруповання більше десяти замовлених вбивств, наркоторгівля і рекет ", – написав він на своїй Facebook-сторінці.

На його думку, президент України закриває очі на подібну ситуацію, а має реагувати належним чином та перешкоджати таким діям.

"Це і є організована злочинність, яка давно оселилася в державних кабінетах, під заступництвом Порошенка", – додав голова СПУ.

Кива також повідомив, що звернувся до національної поліції з вимогою провести відповідну перевірку.

Раніше в ЗМІ була оприлюднена інформація, що Костянтин Бриль не вказав у декларації 5 автомобілів. Крім того, Національне антикорупційне бюро отримало доступ до інформації про рух коштів на 60 банківських рахунках голови Запорізької ОДА, його батька, дружини і двох дочок. За даними журналістів, відповідні дозволи надав Солом'янський районний суд Києва. Детективи НАБУ в рамках розслідування кримінальної справи за підозрою Бриля в недостовірному декларуванні отримали доступ до інформації про 9 рахунків самого голови облдержадміністрації, 41 рахунок його дружини і 3 рахунки його неповнолітніх дочок Христини і Майї, відкритих в банках "Південний", "Земельний капітал", "Першому інвестиційному банку" і "ПриватБанку".

У 2017 році антикорупційна комісія при ОДА хотіла направити в Генпрокуратуру, САП і НАПК протокол про незаконне збагачення Костянтина Бриля. У ньому зазначалося, що його стан не відповідає декларованим доходам. Однак К.Бриль ліквідував цю комісію.