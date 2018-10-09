УКРОП вимагає відставки Муженка та Полторака і створення ТСК через вибухи під Ічнею

Укропівці вимагають негайно відправити у відставку начальника Генерального штабу Віктора Муженка та міністра оборони Степана Полторака, створити слідчу комісію та заборонити органам державної влади під час війни проводити будь-які святкові заходи.

Вибухи на складі боєприпасів під Ічнею вимагають термінових та рішучий дій, говориться в заяві партії УКРОП.

"П’ятий рік поспіль українці переживають труднощі війни, часто жертвуючи заради перемоги та підтримки Збройних сил останнім. Натомість українська влада багатіє, жирує на екзотичних курортах, набирає нові кредити, заробляє на підвищенні тарифів для українців, які тим часом отримують мізерні зарплати і пенсії", - наголошується у заяві.

На думку укропівців, "війна перетворилась для української влади на привід для нескінченного піару та бравурних реляцій. Водночас чергова трагедія на 6-му військовому арсеналі під Ічнею на Чернігівщині стала яскравим свідчення того, що армійське керівництво на чолі з Верховним головнокомандувачем неспроможне створити потужну систему оборони в Україні й побороти корупційні схеми в галузі".

"Сьогодні під загрозою опинилося не тільки забезпечення боєприпасами армійців на сході, а й життя майже 20 тисяч осіб мирного населення в зоні можливого ураження. Тому «Українське об’єднання патріотів» вимагає:

- негайно відправити у відставку начальника Генерального штабу Віктора Муженка та міністра оборони Степана Полторака;

- створити у парламенті Тимчасову слідчу комісію з розслідування інциденту на арсеналі у Чернігівській області;

- заборонити органам державної влади під час війни проводити будь-які святкові заходи. Заощаджені кошти мають бути спрямовані на ліквідацію наслідків і допомогу постраждалим від вибухів на складах боєприпасів, що мали місце впродовж останніх років (у Сватовому Луганської області, Балаклеї на Харківщині, Калинівці Вінницької області та поблизу Ічні у Чернігівській області)", - говориться у заяві партії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, вночі на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу. Створено оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії.

Закрито повітряний простір у радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту. До місця НП направлено 21 піротехнічний розрахунок ДСНС. У прилеглих областях приведено у готовність 23 пожежні розрахунки. Сформовано зведений загін у складі 27 одиниць техніки та 115 осіб. Приведено у готовність 7 пожежних поїздів.

За фактами вибухів на складах боєприпасів у Чернігівській області військова прокуратура Центрального регіону розпочала кримінальне провадження за ч.3 ст.425 Кримінального кодексу України "Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану", що карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.